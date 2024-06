Seit dieser Woche ist Nvidia das zweitwertvollste, börsennotierte Unternehmen der Welt. Beim Börsenwert zog Nvidia an Apple vorbei und hat seit Jahresanfang mehr als 150% hinzugewonnen. Am 7. Juni steht ein Aktiensplit an. Da die Papiere dann optisch billiger werden, könnte das den Kurs weiter antreiben. Optionsexperte Eckart Keil stellt in seinem Gastbeitrag für das Investor Magazin seine Strategie vor, um bei niedrigerem Risiko an der Entwicklung der Aktie zu partizipieren.

Nvidia: Fulminante Aktie mit Fallhöhe

Nvidia hatte mit einem Anstieg von über 500 % in den vergangenen drei Jahren sowie über 120 % alleine im laufenden Jahr eine fulminante Rallye hingelegt und eine Aktie kostet inzwischen deutlich über 1000 USD. Die Fallhöhe und die Möglichkeit von enttäuschten Erwartungen wird damit immer größer. Natürlich ist Nvidia ein phantastisches Unternehmen in einer boomenden Branche, das extrem stark wächst und sich eine fast monopolartige Stellung bei der KI-Implementierung erarbeitet hat. Jedoch ist die Gefahr einer Kurskorrektur inzwischen deutlich gestiegen. Wie soll man als Anleger darauf reagieren?

Von der Volatilität profitieren!

Ich möchte Ihnen im Hinblick auf den an diesem Freitag vollzogenen Split von 1:10 (wenn Sie die Aktie schon besitzen, bekommen Sie für 1 Aktie 10 in Ihr Depot eingebucht) zwei Möglichkeiten vorstellen, um von der hohen Volatilität dieses Wertes zusätzlich zu profitieren und gleichzeitig das Risiko abzusenken.

Immer vorausgesetzt Sie messen dem Titel noch weiteres Potential zu, besteht die Chance, zusätzlich Geld zu verdienen: falls Sie nach dem Split 100 Aktien (entspricht 1 Optionskontrakt) oder ein Vielfaches davon besitzen, so könnten Sie einen Call verkaufen. Sie wählen dazu einen Basiswert, der je nach Ihrer Einschätzung nahe oder weiter weg vom aktuellen Kurs liegt. Beispiel: Nvidia steht bei 109,63 USD und Sie verkaufen einen Kontrakt mit Basis 120,00 USD und einer Laufzeit von noch 11 Tagen: Sie bekommen dafür 124,60 USD sofort ...

