DJ Ford-Deutschland-Chef wechselt zu Volkswagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Ford verliert seinen Deutschland-Chef. Martin Sander wird ab dem 1. Juli Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw, wie der Wolfsburger Autohersteller mitteilte. Er folgt in dieser Funktion auf Imelda Labbé, die das Ressort die vergangenen zwei Jahre geleitet hat. Der Diplomingenieur Sander hatte bereits bei der Volkswagen-Tochter Audi eine Reihe verschiedener Führungspositionen in Nordamerika und Europa inne. Zuletzt war er Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH sowie General Manager Ford Model e für Ford of Europe.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2024 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.