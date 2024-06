(shareribs.com) London 06.06.2024 - Der Kupferpreis verteidigt in London die Marke von 10.000 USD. Der schwächere US-Dollar sorgt für Unterstützung, zudem kamen teils stärkere Konjunkturdaten aus China. Trafigura legt Zahlen vor. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Preis für die Tonne Kupfer an der LME um die Marke von 10.000 USD. Die Notierungen stehen unter dem Einfluss von Gewinnmitnahmen, ...

