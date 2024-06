DJ US-Abgeordnete nehmen China-Batteriepartner von VW und Ford aufs Korn

Von Richard Vanderford

NEW YORK (Dow Jones)--Führende chinesische Batteriehersteller mit Beziehungen zu Ford und Volkswagen könnten in den USA Schwierigkeiten bekommen. Mehrere Republikanische Abgeordnete fordern, dass diesen Batteriefirmen untersagt werden soll, Waren in die USA zu liefern. Sie werfen ihnen Zwangsarbeit in ihren Lieferketten vor.

Contemporary Amperex Technology (CATL), der weltgrößte Hersteller von Batterien für Elektroautos und Partner von Ford, sowie Gotion High-Tech, ein Batteriehersteller, der teilweise Volkswagen gehört, sollten sofort auf die Liste für ein Importverbot gesetzt werden. Das schreiben die Abgeordneten in zwei Briefen an die Biden-Regierung, die am Donnerstag veröffentlicht werden sollen.

CATL und Gotion sollen auf Basis des Uyghur Forced Labor Prevention Act der Liste hinzugefügt werden, fordern sie. Diese Liste enthält Unternehmen, bei denen die USA davon ausgehen, dass sie in die Nutzung von Zwangsarbeit in der chinesischen Region Xinjiang verwickelt sind, wo Uiguren und andere Minderheiten ansässig sind. Obwohl die USA den Import aller Güter in Verbindung mit Xinjiang unter dem Gesetz untersagen, soll die Liste bestimmte Unternehmen hervorheben und vermeiden, dass fragwürdige Importe durchs Raster fallen. China hat mehrfach Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen in der Region zurückgewiesen.

CATL, Gotion, Ford und Volkswagen reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

CATL hatte bei früherer Gelegenheit gesagt, dass es Spannungen abbauen und sich auf die Expansion in den USA konzentrieren will. Gition hat die geopolitische Situation als "explosiv" bezeichnet. Volkswagen hatte mitgeteilt, dass sich das Unternehmen hohe Standards setzt und nach neuen Lösungen Ausschau hält, um Zwangsarbeit in seiner Lieferkette zu verhindern.

Die Batteriefirmen wollen massiv in den USA investieren. Doch Lizenzierungspartner Ford hat zuletzt Pläne für ein 3,5 Milliarden Dollar teures Batteriewerk in Michigan mit CATL-Technologie zunächst auf Eis gelegt und dann verkleinert. Gotion, in das Volkswagen stark investiert ist, plant eine eigene Fabrik in Michigan. Aber auch dieses Projekt steht unter verschärfter Beobachtung.

Eine Reihe von Volkswagen-Importen wurde in US-Häfen aufgehalten, weil die Autos eine Komponente von einem Unternehmen auf der schwarzen Liste enthielten. Der Konzern wurde zudem von Parlamentariern wegen einer Fabrik in Xinjiang wiederholt heftig kritisiert, der Volkswagen gemeinsam mit einem chinesischen Staatsunternehmen gehört.

