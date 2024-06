EQS Newswire / 06.06.2024 / 12:45 CET/CEST

NANJING, CHINA - Media OutReach Newswire - 6 Juni 2024 - Allessenz, ein führender Innovator im europäischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel, kündigte heute die Einführung seines bahnbrechenden 13100mg Fünffach-Aktiv-Kollagenpeptid-Getränks an. Dieses revolutionäre Produkt stellt einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen das Altern dar und verspricht, die Struktur der Haut zu erneuern und ein jugendliches Aussehen zu fördern.





Das brandneue 13100mg Kollagenpeptid-Getränk bietet eine kraftvolle Trias von Vorteilen: tiefe Hydratation für einen prallen und elastischen Teint, deutliche Faltenreduzierung für ein strafferes Aussehen und eine einzigartige Dual-Funktion zur Zuckerregulierung. Diese Innovation positioniert Allessenz an der Spitze der Gesundheits- und Wellnessbranche und richtet sich an Verbraucher, die einen ganzheitlichen Ansatz für Anti-Aging und Ernährungsgesundheit suchen.



Allessenz hat ein großes und effizientes globales Lieferkettennetzwerk aufgebaut, das sich über mehrere Kontinente erstreckt. Dadurch kann das Unternehmen schnell auf Marktveränderungen reagieren und den Verbrauchern eine stabile und zuverlässige Quelle für Rohstoffe bieten. Durch die sorgfältige Auswahl der besten Zutaten aus aller Welt erfasst Allessenz die Essenz globaler Ernährung und verwandelt sie in hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.



Allessenz verfolgt eine Philosophie, die auf gesundem und freudvollem Leben basiert. Die Marke richtet sich an ein globales Publikum und bietet die hochwertigsten und zuverlässigsten Gesundheitsprodukte in verschiedenen Kategorien an, darunter Vitamine, Mineralstoffe und Proteinzusätze. Die Produktlinie von Allessenz erfüllt nicht nur die Wünsche der Verbraucher nach Gesundheit und Schönheit, sondern führt auch eine Revolution im Ernährungserlebnis an. Die Marke bietet den Verbrauchern ein vollständiges Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln und personalisierten Gesundheitsplänen, vergleichbar mit einem privaten Ernährungsberater.





Hashtag: Allessenz

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über Allessenz Allessenz verfügt über einen starken wissenschaftlichen Forschungsvorteil, mit einem Forschungs- und Entwicklungskern, der aus einem professionellen Team von über 80 Mitgliedern aus führenden europäischen Forschungseinrichtungen besteht, sowie einer langfristigen engen Zusammenarbeit mit sechs renommierten Universitätslaboren weltweit. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Spitzenforschung im Bereich der Ernährungswissenschaft und die gemeinsame Produktentwicklung. Ausgehend von exklusiven Rohstoffen wurden umfassende Forschungen betrieben, um exklusive Schutzbarrieren einschließlich Patenten, Eigenschaften und Technologien zu schaffen. Führende Technologien wurden auf Produkte angewendet, um die wirksamen Inhaltsstoffe in jedem Produkt leichter vom menschlichen Körper aufnehmen und verwerten zu können.

News Source: Allessenz

06.06.2024 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com