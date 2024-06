Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Donnerstag findet die mit Spannung erwartete nächste EZB-Sitzung statt, so die Börse Stuttgart.Bereits seit einigen Wochen würden Marktteilnehmer eine erste Zinssenkung um 0,25% erwarten. Allerdings herrsche auf dem Parkett auch Unsicherheit, wie es danach weiter gehe. Erste Experten würden an weiteren Zinssenkungen auf den folgenden EZB-Sitzungen zweifeln und dabei auf die zuletzt wieder leicht gestiegene Inflation sowie aufgehellte Konjunkturdaten für den Euro-Raum verweisen. Für den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gehe es diese Woche von 129,2 Prozentpunkten auf 130,54 Punkte nach oben. Die Anleiherenditen würden von ihren Jahreshochs zurückkommen, die 10-jährige Bundesanleihe rentiere bei 2,519%, nach 2,662% in der Vorwoche. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sinke von 2,798% auf 2,656%. (06.06.2024/alc/a/a) ...

