Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der heutigen EZB-Ratssitzung werden sich die Akteure in gespannter Zurückhaltung üben, so die Analysten der Helaba.Wichtige Datenveröffentlichungen stünden nach Erachten der Analysten bis dahin nicht an und auch in den USA seien lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zu beachten. Wesentliche Impulse sollten davon aber nicht ausgehen, sodass die EZB-Entscheidung und vor allem die EZB-Pressekonferenz im Fokus stünden. Da eine weitere Zinssenkung per September nicht vollständig eingepreist sei, bestehe Potenzial für Rückenwind am Renten- und Aktienmarkt. Der Euro hingegen könnte sich bei entsprechenden Signalen der Währungshüter belastet zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...