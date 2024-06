Ladeinfrastruktur-Anbieter Jolt Energy hat mehrere Tamoil-Tankstellen in den Niederlanden mit seiner speicherbasierten Schnellladelösung ausgestattet. Die HPC-Lader seien in Städten wie Den Haag, Maastricht, Groningen und Eindhoven installiert worden. Weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres folgen. Die Kooperation geht auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2021 zurück. Damals machten die Partner aus, dass Jolt Energy seine Ladelösung ab 2022 an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...