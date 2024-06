Hallo zum "eMobility update"! In unserer Sendung geht's heute um den Produktionsstart des Ford Explorer, einen stärkeren Akku für den Microlino und um die Mai-Zulassungszahlen der Elektroautos in Deutschland. 1 - ACC legt Arbeiten an Zellfabriken in Kaiserslautern und Termoli auf EisEigentlich ist es ein Vorzeigeprojekt der Partner Stellantis, Mercedes und TotalEnergies: das Batteriezellen-Joint-Venture namens Automotive Cells Company, kurz ACC. ...

