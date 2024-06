In 96% der Fälle wurde nicht nach Fähigkeiten und Skills gefragt, um Kandidat*innen mit passenden Stellenangeboten zu matchen; Ein Anstieg von 529% wurde in der Darstellung von dynamisch kuratierten Inhalten verzeichnet, laut Phenom's State of Candidate Experience: 2024 Benchmarks Report European Edition

Phenom hat heute die dritte jährliche Europäische Ausgabe seines achten jährlichen "State of Candidate Experience Benchmarks Report" veröffentlicht. In diesem Report werden Fortune-500-Unternehmen daraufhin analysiert und bewertet, wie sie Talente während ihres gesamten Bewerbungsprozesses anziehen, binden und überzeugen. Der europäische Auditbericht zeigt, dass die Mehrheit der Organisationen es nicht geschafft hat, Daten und personalisierte, kontextuelle Informationen effektiv einzusetzen, um Kandidat:innen auf ihrem Weg zur passenden Arbeitsstelle zu unterstützen beispielsweise fragten 96% nicht nach Fähigkeiten, um Kandidat:innen mit passenden Stellenangeboten zu matchen.

Unter Berücksichtigung dieser Verbesserungsmöglichkeiten hebt der Bericht auch bemerkenswerte Fortschritte im Jahresvergleich hervor. Dazu zählen erhebliche Zuwächse beim Einsatz von KI, Automatisierung und Talentmarketing-Strategien zur Optimierung der Bewerbungsprozesse. Besonders hervorzuheben ist ein Anstieg von 529% bei der Darstellung von dynamisch kuratierten Inhalten wie Unternehmensinformationen, offenen Stellen, Vorteilen, Kultur, Mitarbeiterberichten und Bewerbungstipps.

Möglichkeiten zur Verbesserung des Matchings von Kandidat:innen mit der richtigen Arbeit:

97% der Unternehmen haben keine Social-Media-Inhalte erfolgreich in den Bewerbungsprozess integriert

96% der Unternehmen bieten keine Jobempfehlungen basierend auf Erfahrungsniveau oder Jobtiteln an

Bei 95% der Unternehmen fehlen Jobempfehlungen basierend auf einem erstellten Kandidatenprofil

89% erkennen nicht automatisch den geografischen Standort des Kandidaten, um relevante, nahegelegene Jobs vorzuschlagen

20% Rückgang bei der Verwendung eines Chatbots auf der Karriereseite

Wie die Europäische Top 100 durch KI und ansprechende Inhalte die Bewerbungsprozesse verbessern

123% Anstieg bei der Darstellung von Videoinhalten mit Mitarbeiterberichten, die die Unternehmenskultur und Gründe für die Arbeit in dem Unternehmen zeigen

87% bieten einen einfachen Authentifizierungsprozess für wiederkehrende Benutzer:innen

79% haben Inhalte in mehreren Sprachen, die auf mehrere Standorte zugeschnitten sind

32% Anstieg bei der Darstellung eines "Job cart" oder der Möglichkeit, Jobs leicht zu favorisieren

10% Anstieg bei der Verwendung eines klar sichtbaren und zugänglichen "Bewerben"-Buttons

Im vergangenen Jahr hatten Unterbrechungen in den Lieferketten, demografischer Wandel sowie die verstärkte Priorisierung von DE&I am Arbeitsplatz neben anderen Faktoren einen signifikanten Einfluss auf den europäischen Arbeitsmarkt und führten zu anhaltendem Arbeitskräftemangel.

Das bloße Erstellen einer Karriereseite ist nicht mehr ausreichend. Talentakquisitions-Teams, Talentmarketer und Recruiter:innen müssen in die passende KI- und Personalisierungstechnologie, Inhalte und Talentmarketing-Strategien investieren, um herausragende Prozesse zu gestalten, die potentielle Kandidat:innen erfolgreich in Bewerber:innen umwandelt.

Empfehlungen zur Verbesserung der Candidate Experience

Der europäische State of Candidate Experience Report 2024 von Phenom bietet Leitlinien für Organisationen, die ihre Methoden zur Anziehung, Bindung und Konvertierung von Talenten mithilfe von Automatisierung und Intelligenz verbessern möchten.

Top-Talente schneller anziehen und binden . Kandidat:innen suchen weiterhin über eine Vielzahl von Kanälen nach ihrer nächsten beruflichen Herausforderung. Organisationen sollten einen umfassenden Talentmarketing-Ansatz verfolgen, um Stellen weitreichend zugänglich zu machen. Eine konsistente Arbeitgebermarke und ein klares Wertversprechen sollten sich in jedem Schritt des Bewerbungsprozesses widerspiegeln.





. Kandidat:innen suchen weiterhin über eine Vielzahl von Kanälen nach ihrer nächsten beruflichen Herausforderung. Organisationen sollten einen umfassenden Talentmarketing-Ansatz verfolgen, um Stellen weitreichend zugänglich zu machen. Eine konsistente Arbeitgebermarke und ein klares Wertversprechen sollten sich in jedem Schritt des Bewerbungsprozesses widerspiegeln. Personalisierte Erfahrungen bieten. Kandidat:innen zögern oft, sich zu bewerben, wenn es schwierig ist, Informationen über potenzielle Arbeitgeber zu finden. Durch den Einsatz von KI und Automatisierung kann jeder Berührungspunkt personalisiert werden, was die Entdeckung relevanter Möglichkeiten erleichtert





Kandidat:innen zögern oft, sich zu bewerben, wenn es schwierig ist, Informationen über potenzielle Arbeitgeber zu finden. Durch den Einsatz von KI und Automatisierung kann jeder Berührungspunkt personalisiert werden, was die Entdeckung relevanter Möglichkeiten erleichtert Passive Arbeitssuchende reibungslos in neue Mitarbeiter:innen umwandeln. Immer mehr Kandidat:innen scheuen sich davor, zeitaufwendige und komplizierte Bewerbungsformulare auszufüllen. Daher sollten Organisationen einen schnellen und unkomplizierten Prozess zur Stellensuche und Bewerbung einführen, der für stark nachgefragte Positionen nicht länger als 3 Minuten dauert.

"Der Wettbewerb um Top-Talente wird heute nicht mehr allein durch eine isolierte Karriereseite oder einen Chatbot entschieden Arbeitssuchende interagieren mit Unternehmen über diverse Kanäle", erklärte John Harrington, Senior Director für Produktmarketing bei Phenom. "Zukunftsorientierte Organisationen bleiben wettbewerbsfähig, indem sie auf Intelligenz und Automatisierung setzen, um personalisierte Kandidatenerlebnisse über sämtliche Kontaktpunkte hinweg zu bieten und letztlich die Art und Weise zu verbessern, wie sie ein breiteres Spektrum an Talenten einbinden und für sich gewinnen."

Dank Phenom finden Kandidat:innen schneller die passende Arbeit. Mitarbeitende können ihre Fähigkeiten entwickeln und ausbauen, während Recruiter:innen eine außergewöhnliche Produktivität erreichen. Talentmarketer sind äußerst effizient, während Talent Executives die Einstellungsprozesse optimieren, Manager leistungsstärkere Teams bilden und HR die Mitarbeiterentwicklung gezielter an den Unternehmenszielen ausrichtet. Durch die nahtlose Integration mit bestehenden HR-Technologien schafft HRIS eine umfassende Infrastruktur.

Um den vollständigen Bericht von 2024 und die Rangliste der europäischen Top-100 Unternehmen einzusehen, klicken Sie bitte hier.

Organisationen, die nicht im Bericht vertreten sind, können eine kostenlose Prüfung der Candidate Experience hier anfordern.

Über Phenom

Phenom verfolgt das Ziel, einer Milliarde Menschen zu helfen, die passende Arbeit zu finden. Arbeitgeber nutzen die KI-gestützten Talent-Experiences von Phenom, um Mitarbeiter:innen schneller einzustellen, ihr volles Potenzial zu entfalten und sie langfristig zu binden. Die Phenom Intelligent Talent Experience Plattform verbindet nahtlos Kandidat:innen, Mitarbeitende, Recruiter:innen, Talentmarketer, Talentleiter:innen, HR und HRIS. Sie befähigt Unternehmen weltweit mit innovativen Produkten wie Phenom X+ Generative AI, Career Site, Chatbot, CMS, Talent CRM, One-Way Interviews, Automated Interview Scheduling, Interview Intelligence, Talent Experience Engine, Campaigns, University Recruiting, Contingent Talent Hiring, Talent Marketplace, Workforce Intelligence, Career Pathing, Gigs, Mentoring, and Referrals.

Phenom wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter: Inc. 5000's am schnellsten wachsende Unternehmen (4 Jahre in Folge), Deloitte Technology's Fast 500 (4 Jahre in Folge), fünf Brandon Hall 'Excellence in Technology' Awards, einschließlich Gold für 'Best Advance in AI for Business Impact,' Business Intelligence Group's Artificial Intelligence Excellence Awards (3 Jahre in Folge), und ein regionaler Timmy Award für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com (2020).

Mit Hauptsitz in Philadelphia hat Phenom auch Büros in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phenom.com.

