Der Privatsektor in den USA verzeichnete im Mai einen Anstieg der Beschäftigung um 152.000 Stellen und ein jährliches Gehaltswachstum von 5,0 Prozent, wie aus dem ADP National Employment Report hervorgeht. Dieser Bericht wird monatlich als zuverlässiger Blick auf den Arbeitsmarkt veröffentlicht und bietet Einblicke in Veränderungen innerhalb verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen. Trotz eines zufriedenstellenden Wachstums zeigen sich in einigen Industriebereichen wie dem verarbeitenden Gewerbe deutliche Rückgänge. Regionale Unterschiede sind ebenfalls bemerkenswert, mit einem beachtlichen Anstieg im Süden, wohingegen im Westen ein Rückgang zu beobachten war. Diskretionäre Einkommensschwächen, welche sowohl Hersteller als auch Verbraucher betreffen, werden genau beobachtet, um ein umfassendes Bild der Arbeitsmarktsituation zu gewährleisten.

