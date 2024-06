Die Aktie der Lufthansa hat am Donnerstag erneut an Wert verloren und nähert sich einer kritischen Unterstützungszone. Wie der Focus berichtet, muss das Unternehmen eine Strafe in Millionenhöhe blechen. Der Grund liegt aber schon Jahre zurück. Die Lufthansa steht derzeit vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das US-Verkehrsministerium eine Strafe von 1,1 Millionen Dollar wegen "extremer Verzögerungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...