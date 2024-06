Dr. Kai-Uwe Laag wird ab Juli neuer CEO der blau direkt GmbH. Er folgt in dieser Rolle auf Gründer Lars Drückhammer, der zum gleichen Zeitpunkt in den Beirat wechseln wird und dem Unternehmen künftig in beratender Funktion erhalten bleibt. Stühlerücken bei der blau direkt GmbH: Mit Wirkung zum 01.07.2024 wird Dr. Kai-Uwe Laag zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt die Rolle von Gründer Lars Drückhammer, der, ebenso wie zuvor Mitgründer Oliver Pradetto, in den Beirat wechseln wird. Damit hat blau direkt ...

