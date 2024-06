3 Gründe, warum dieser Meme-Coin auf Base 100x schaffen könnte

Anfang 2024 sind Meme-Coins das beste Marktsegment. Natürlich versuchen sich Teams daran, neue innovative Meme-Coins zu lancieren. Immer wieder werden Anleger über Nacht reich, indem sie in die richtigen Meme-Coins investieren. Die Faszination liegt in der hohen Volatilität und den potenziell eindrucksvollen Gewinnen. Diese Chancen gehen jedoch mit erheblichen Risiken einher. Eine sorgfältige Auswahl der Coins ist entscheidend, um von den möglichen Gewinnen zu profitieren. Diejenigen, die die richtigen Entscheidungen treffen, können beträchtliche Gewinne erzielen. Doch wie sollte man in der gigantischen Auswahl fündig werden?

Mit Base Dawgz startete nun ein neuer Krypto-Presale vor zwei Tagen. Wir haben und das Projekt genauer angeschaut und drei Gründe identifiziert, die den Meme-Coin spannend erscheinen lassen. Hat DAWGZ im Juni 2024 Potenzial?

Direkt zum Base Dawgz Presale

Base Dawgz setzt auf Multichain

Der Multichain-Ansatz scheint spannend, da er vielfältige Möglichkeiten und Vorteile bietet. Obwohl Base Dawgz primär auf der Layer-2-Lösung Base heimisch ist, erstreckt sich das Potenzial weit darüber hinaus. In diesem dynamischen Umfeld positioniert sich Base Dawgz als neuer, innovativer Meme-Coin, der Abenteuer und Interoperabilität miteinander vereinen möchte. Der Meme-Coin ermöglicht eine nahtlose Multi-Chain-Erfahrung über Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Smart Chain (BSC) und Avalanche (AVAX). Dies führt zu mehr Liquidität und einer größeren Anzahl potenzieller Käufer, was das Hype-Potenzial enorm steigert.

Durch die Integration in mehrere Blockchains wird die Zugänglichkeit verbessert und es eröffnet sich eine breitere Nutzerbasis.

So beschreibt das Team im Whitepaper die Vision von Base Dawgz wie folgt:

"Unsere Vision ist es, neu zu definieren, was mit fortschrittlicher Blockchain-Technologie möglich ist. Base Dawgz zielt darauf ab, eine dezentrale Plattform zu schaffen, die den Nutzern die Freiheit bietet, mühelos über mehrere Blockchains hinweg zu erkunden, zu interagieren und Transaktionen durchzuführen."

Neue Meme-Coin-Saison auf Base

Die Popularität von Meme-Coins auf der Base-Blockchain, einer der am schnellsten wachsenden Layer-2-Lösungen für Ethereum, nimmt stetig zu. Entwickelt von Coinbase, bietet diese Plattform schnelle Transaktionen und günstige Gebühren, was sie besonders attraktiv für Nutzer macht. Base Dawgz, heimisch auf der wachstumsstarken L2, profitiert direkt von diesen Vorteilen. Als führender Ethereum-Rollup hat sich Base etabliert und bietet eine robuste Infrastruktur für innovative Projekte. Auch die nächste Meme-Coin-Saison scheint nach mehr als 100x für den First-Mover Brett indiziert.

Die Nähe zu Coinbase erhöht die Erwartungen auf ein zukünftiges CEX-Listing, was das Hype-Potenzial zusätzlich steigert. Denn erfolgreiche Token auf Base könnten schneller bei der US-amerikanischen CEX landen.

Die Anleger, die auf der Suche nach Chancen in der Welt der Meme-Coins sind, finden in Base Dawgz ein spannendes Projekt, das auch von der Beliebtheit bei Base profitiert.

Geld verdienen mit Refer-to-Earn

Das "Refer-to-Earn"-Konzept scheint ebenfalls spannend, weil es die Nachfrage nach DAWGZ antreibt, indem es Investoren für das Teilen und Bewerben des Projekts belohnt. Durch das "Share-to-Earn"-Modell können Investoren Kryptowährungen verdienen, indem sie DAWGZ-bezogene Inhalte auf Social Media teilen. Zudem ermöglicht das Erstellen eigener Referral-Links, 10 Prozent jeder über ihren Link getätigten Presale-Investition zu erhalten.

Diese passiven Belohnungen machen bereits den Vorverkauf attraktiv. Dieses Belohnungssystem incentiviert die Community, aktiv das Projekt zu fördern, was die Reichweite und das Interesse an DAWGZ erheblich steigern könnte.

Neue Meme-Coins müssen einen viralen Effekt erzeugen - dies scheint mit Refer-to-Earn möglich.

Der Presale von Base Dawgz brachte in den ersten 48 Stunden 300.000 US-Dollar ein und bietet eine frühe Einstiegschance für mutige Anleger. Mit wöchentlichen Preisanstiegen von fünf Prozent können Früh-Investoren maximale Buchgewinne vor Handelsstart sichern. Diese steigern die Chancen und minimieren die Risiken.

In vier Tagen wird der Preis erneut angehoben. Damit sollten sich Interessenten, die noch für 0,00479 US-Dollar DAWGZ kaufen möchten, beeilen.

