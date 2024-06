NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,35 Euro belassen. Im Großen und Ganzen hätten sich die Kosten für die Ausrüstung der Anbieter Erneuerbarer Energien und für die zugrunde liegenden Rohstoffe weiter stabilisiert, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einem am Donnerstag vorliegenden vierteljährlichen Branchen-Update./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 15:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 04:58 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken