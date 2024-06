Was Anleger beachten müssen, um vom Split der Nvidia-Aktien im Verhältnis 10 zu 1 zu profitieren. Die Hintergründe zum Ablauf.Anleger, die Nvidia-Aktien am Donnerstag bei Handelsschluss in den USA halten, werden am bevorstehenden Aktiensplit des Chipherstellers teilhaben. Der Aktiensplit im Verhältnis 1:10 wurde zusammen mit einer Dividendenerhöhung Ende Mai angekündigt. Die Ankündigungen fielen mit den guten Ergebnissen des Herstellers und Entwicklers von Halbleitern für KI-Anwendungen im ersten Quartal zusammen. Der Aktiensplit erfolgt einen Tag, nachdem der Tech-Riese Apple überholt hat und zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist. Die Bewertung von Nvidia überschritt …