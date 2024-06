SAARLOUIS (dpa-AFX) - Der weltweit tätige Pharmadienstleister Vetter will sich auf dem Ford-Gelände in Saarlouis ansiedeln. Das gaben das saarländische Wirtschaftsministerium und das Unternehmen mit Sitz in Ravensburg am Donnerstag bekannt. Die Produktion des US-Autobauers im Saarland läuft Ende November 2025 aus./ksp/DP/stw