Ein Sicherheitsforscher hat eine ungewöhnliche Schwachstelle in einer Software für Check-in-Terminals entdeckt, die in vielen Hotels verwendet werden. Ein einzelnes Zeichen kann demnach den Zugang zu persönlichen Daten der Gäste öffnen. Anfang April 2024 hatte Sicherheitsforscher Martin Schobert von der IT-Security-Firma Pentagrid über eine von ihm entdeckte Schwachstelle in einem Check-in-Terminal eines Ibis-Hotels berichtet. Demnach reichte die ...

