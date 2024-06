1,4 Milliarden Dollar in 2 Tagen: Bitcoin ETFs mit rekordverdächtigen Zahlen

Nachdem sich Anleger nun Monate gedulden mussten, um wieder steigende Bitcoin-Preise zu sehen, ist die Durstrecke nun überwunden. Der Bitcoin-Kurs nähert sich wieder seinem Allzeithoch und das zieht auch die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich. Aber nicht nur eine direkte Investition von Anlegern, die das digitale Gold selbst kaufen und verwahren, wirkt sich auf den Kurs aus. Seit Januar dieses Jahres sind es vor allem die Spot Bitcoin ETFs in den USA, die Milliarden von Dollar in den Markt spülen und auch hier kommt es in den letzten Tagen wieder zu Investitionen in Milliardenhöhe. Werden Spot Bitcoin ETFs den Preis auf über 100.000 Dollar treiben?

Bitcoin ETFs: Nachfrage explodiert wieder

Schon die Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA hat die Wall Street im Januar dieses Jahres auf den Kopf gestellt. Noch nie haben börsengehandelte Fonds so schnell ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden Dollar erreicht wie der Bitcoin ETF von BlackRock und auch die 20 Milliarden Dollar Marke, die BlackRock kürzlich überschritten hat, wurde noch nie so schnell geknackt. Auch das Handelsvolumen hat alle Erwartungen übertroffen. Nachdem sich die erste Euphorie gelegt hat, haben sich einige gefragt, ob das schon das Ende vom Lied ist. Heute weiß man es besser. Allein in den letzten zwei Tagen sind über die Bitcoin ETFs 1,4 Milliarden Dollar in die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung investiert worden.

NEW: Bitcoin ETFs saw $488 million in inflows yesterday, $1.4B in the last two days.



ETFs now hold over $60 billion in BTC pic.twitter.com/bkn7LRyYOO - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 6, 2024

Damit halten die ETF-Emittenten inzwischen Bitcoin im Wert von über 60 Milliarden Dollar im Auftrag ihrer Kunden. Steigende Kurse ziehen noch mehr Investoren an, was wiederum zu weiter steigenden Kursen führt, sodass die Rallye wohl noch eine ganze Weile weitergehen könnte. Auch institutionelle Anleger sollen über die ETFs nach und nach ins Spiel kommen und den Bitcoin-Kurs auf weit über 100.000 Dollar pushen. In bullishen Szenarien wird sogar von Kurszielen von weit über einer Million Dollar gesprochen.

Kommt es dazu, dürften auch die meisten Altcoins explodieren, wobei derzeit vor allem Meme Coins extrem gefragt sind. PEPE und FLOKI kommen zusammen schon auf eine Bewertung von über 10 Milliarden Dollar und es sieht nicht danach aus, als wäre hier das Ende der Rallye bereits erreicht. Mit PlayDoge ($PLAY) könnte auch bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin in den Startlöchern stehen.

PlayDoge: Mit Play 2 Earn Game zum Erfolg?

PlayDoge ($PLAY) ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, der das Potenzial hat, viral zu gehen. Die Entwickler arbeiten derzeit an einem Play 2 Earn Game, bei dem sich Spieler um ihr Doge-Tamagotchi kümmern und so $PLAY-Token verdienen können. Das Konzept ist ein voller Erfolg, sodass der Coin, der erst seit einer Woche im Presale erhältlich ist, bereits über 2,5 Millionen Dollar umgesetzt hat, obwohl der Token noch gar nicht an den Kryptobörsen handelbar ist.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Tagen davon aus, dass der $PLAY-Kurs nach dem Launch schnell um weit mehr als 1.000 % steigen könnte, wie man es bei erfolgreichen Meme Coins häufig beobachten kann. $PLAY verfügt auch über eine Staking-Funktion, die es Anlegern ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu verdienen, wenn sie ihre Token staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Launch sperren. Da das Angebot bereits von den meisten Investoren genutzt wird, steigt die Chance auf eine Kursexplosion, da ein Großteil der Token dadurch beim Launch gesperrt ist, sodass potenziellem Verkaufsdruck entgegengewirkt werden kann.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.