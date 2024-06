Erfahrene Führungskraft leitet ein Team, das SAP-Kunden in Europa in den Bereichen Vertrieb und Auftragsmanagement unterstützt

DataXstream LLC, ein SAP® Endorsed App und Gold-Level-Partner, der sich auf die Entwicklung von Lösungen auf Basis neuer Technologien für SAP-Anwender im Vertrieb spezialisiert hat, gab heute seine europäische Expansion mit der Eröffnung seines EMEA-Büros in Barcelona, Spanien, und der Ernennung von Jean-Jérôme (JJ) Peytavi zum President von DataXstream EMEA bekannt. Peytavi ist eine multikulturelle Führungskraft mit einem tiefen Verständnis für die Feinheiten des globalen Geschäfts. Er wird mit regionalen DataXstream-Partnern sowie mit SAP-Teams in ganz Europa zusammenarbeiten, um Lösungen für B2B-Kunden zu entwickeln, die mit komplexen Vertriebs- und Auftragsmanagementanforderungen zu kämpfen haben.

"JJs nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Strategien und Lösungen, die komplexe Kundenbedürfnisse erfüllen, sowie sein vielfältiger Hintergrund und seine effektive Führung in vielen Branchen machen ihn zum idealen Mann, um DataXstream auf die nächste Stufe zu bringen", sagte Tim Yates, Chief Executive Officer von DataXstream. "Die Eröffnung des EMEA-Büros ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen, und ich freue mich sehr, dass JJ diese Bemühungen leitet."

Mit dieser Expansion reagieren wir auf die weltweit wachsende Nachfrage nach effizienteren und schlankeren Lösungen für die Auftragsverwaltung, insbesondere in SAP-Umgebungen. Kunden auf der ganzen Welt wünschen sich nahtlose Einkaufserlebnisse über verschiedene Vertriebskanäle. B2B-Organisationen müssen heute über zahlreiche Vertriebskanäle verkaufen und gleichzeitig mehrere Lösungen einsetzen, um branchenspezifische Anforderungen wie kundenspezifische Preisgestaltung, Versandoptionen, Kreditkartenfunktionen, Mietfunktionen, Wallet Share und vieles mehr zu erfüllen und all das muss in ihr ERP-System integriert werden. Infolgedessen erleben viele Unternehmen heute Ineffizienzen in ihren Vertriebsprozessen. Diese Ineffizienzen verursachen potenzielle Fehler und Verzögerungen an jedem Berührungspunkt, was sowohl Mitarbeiter als auch Kunden frustriert und zukünftige Modernisierungsbemühungen behindern kann.

"Es besteht ein erheblicher Bedarf für B2B-Organisationen, in eine effizientere, zukunftssichere Plattform zu investieren, die all diese unterschiedlichen Kanäle nahtlos integrieren kann und Echtzeittransparenz in Bezug auf Verkaufsaufträge, Produktverfügbarkeit, Kundeninformationen und vieles mehr bietet", so JJ Peytavi, President von DataXstream EMEA. "Die kanalübergreifende Auftragsverwaltungsplattform OMS+ von DataXstream löst diese Komplexität, indem sie alle Daten aus allen Vertriebskanälen in eine einzige Plattform integriert, so dass jeder Kanal dem Endkunden ein einheitliches Erlebnis bietet. Die Eröffnung der EMEA-Niederlassung zeigt unser Engagement für SAP-Kunden in Europa, die mit diesen komplexen Problemen der Auftragsverwaltung zu kämpfen haben, und ich freue mich darauf, diese Bemühungen zu leiten."

Über DataXstream

DataXstream ist ein SAP® Gold und Endorsed App Partner, der sich der Entwicklung von Lösungen auf Basis neuer Technologien verschrieben hat, die den ROI der SAP®-Infrastruktur unserer Kunden maximieren. Als Mitglied des SAP®-Marktplatzes finden Sie die Produkte von DataXstream im SAP® Store. Ihr Unternehmen arbeitet bereits mit der leistungsstärksten ERP-Lösung. Geben Sie Ihren Mitarbeitern mit OMS+ von DataXstream die Möglichkeit, den Vertrieb und das Kauferlebnis Ihrer Kunden auf ein neues Niveau zu bringen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240606455788/de/

Contacts:

Cailin Yates

Chief Marketing Officer

757.345.3437

cyates@dataxstream.com