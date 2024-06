WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Die Zahl der Hilfsanträge erhöhte sich um 8000 auf 229 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 220 000 Anträgen gerechnet.

Es ist der zweite Anstieg der Hilfsanträge in Folge. Der Wert der Vorwoche wurde um 2000 Anträge nach oben revidiert. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt. Trotz des Anstiegs liegen sie weiter auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau, was für eine robuste Verfassung des Jobmarkts spricht.

Die Entwicklung spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle, insbesondere wegen der Löhne und Gehälter. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai wird am Freitag erwartet./jkr/bgf/jha/