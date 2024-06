FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erste Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit fast fünf Jahren hat die Anleger am Donnerstagnachmittag relativ kaltgelassen. Der Schritt der Notenbank deckt sich mit den Erwartungen am Markt. Der Leitindex Dax lag zuletzt mit 0,4 Prozent im Plus bei 18 652 Punkten. Die Rekordjagd an der Wall Street und eben die Aussicht auf niedrigere Zinsen hatten den deutschen Aktienmarkt bereits im frühen Handel angetrieben.

Die EZB senkt nach ihrer beispiellosen Serie von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation wieder die Zinsen im Euroraum. Nach knapp neun Monaten auf Rekordhoch verringern die Euro-Währungshüter den Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Zugleich wird der Zins, zu dem sich Kreditinstitute frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, auf 4,25 Prozent gesenkt.

Anleger dürften nun gespannt auf die Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz warten. Die Notenbankchefin werde "nicht darum herumkommen, über die Zukunft zu sprechen. Und dann werden die Börsianer jeden noch so subtilen Hinweis auf die Goldwaage legen", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners in einem Marktkommentar.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann 0,2 Prozent auf 27 017 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone legte um 0,5 Prozent zu.

Zu nicht geringem Teil geht das Dax-Plus auf das Konto der SAP -Aktien, die als Schwergewicht im Index um 4 Prozent stiegen und sich auf ein Rekordhoch zubewegten. Auf seiner jährlichen Kundenmesse habe SAP ermutigende Wachstumsziele ausgegeben, schrieb Analyst Nay Soe Naing von der Berenberg Bank. Und damit die Markterwartungen übertroffen.

Auch in der zweiten Reihe waren die Aktien eines Software-Unternehmens gesucht. Nemetschek stiegen an der Spitze des MDax um 5 Prozent und erreichten ein Hoch seit Anfang 2022. Der Anbieter von Bausoftware will das internationale Geschäft mit dem Kauf des US-Softwareunternehmens GoCanvas ausbauen.

Änderungen gibt es in der Besetzung von Aktienindizes. In den MDax steigen die Papiere von Tui, Rational und Traton auf. Tui und Traton zeigten gleichwohl Kursschwäche. Den Index verlassen müssen dagegen Morphosys, SMA Solar und Sixt . Im Leitindex Dax bleibt derweil wie erwartet alles beim alten.

Am Devisenmarkt legte der Euro nach der EZB-Zinssenkung zu und notierte zuletzt mit 1,0890 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0872 Dollar festgelegt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,61 Prozent am Vortag auf 2,59 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 124,19 Punkte. Der Bund-Future gab zuletzt um 0,48 Prozent auf 130,83 Zähler nach./bek/jha/

