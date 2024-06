Mainz / Stuttgart (ots) -Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Oberes Ahrtal/Kesseling verbessert sich in den jeweiligen Regionen die DAB+-Versorgung. Vom SWR sind dann im DAB+-Ensemble "SWR Rheinland-Pfalz"/Kanal 11A folgende Programme zu empfangen: SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR Kultur, SWR3, SWR4 Rheinland-Pfalz (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz, SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen RegionenDie Inbetriebnahme des Standortes Oberes Ahrtal/Kesseling erfolgt am 11. Juni 2024. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+-Versorgung entlang der L85 zwischen Ahrbrück und Staffel, sowie der L90 zwischen Kesseling und Weidenbach im Frequenzblock (Kanal) 11A.Digitale Qualität im AutoradioDAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.Fragen zum Thema beantwortet die Technische Beratung des SWR: technischeberatung@SWR.de, Tel. 07221 929 23234.Infos auch auf: http://swr.li/dab-plus-oberes-ahrtalBildmotiv auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5795576