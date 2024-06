In den vergangenen Tagen konnten sich diverse Werte aus dem Automobilsektor nach ihren Abwärtsbewegungen wieder etwas erholen. Besonders stark erholte sich jedoch die Aktie von General Motors wodurch sie nun kurz vor einem charttechnischen Kaufsignal steht. Mit einem Plus von rund drei Prozent in der vergangenen Woche konnte sich die Aktie von General Motors wieder über den GD50 retten, der aktuell bei 44,50 Dollar verläuft. Damit steht der Kurs nun auch kurz davor, das Hoch vom 4. April bei 46,04 ...

