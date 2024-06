Chart des Tages | Nasdaq (06.06.2024)

Die Kontrakte für den Nasdaq - US100 auf den Technologieindex Nasdaq100 legten zum gestrigen Handelsschluss um mehr als 2,00 - zu, durchbrachen damit die 19.000-Punkte-Marke und stellten zum Handelsschluss einen neuen historischen Rekord auf. Diese Zuwächse sind auf die "großartigen 7" Technologieunternehmen zurückzuführen, die die Indizes in letzter Zeit nach oben getrieben haben.

Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nach wie vor auf Nvidia, das Tag für Tag auf Rekordniveau schließt. Gestern stiegen die Aktien des Unternehmens um 5,16 - auf 1.224 - pro Aktie und erreichten damit eine Marktkapitalisierung von 3,011 Billionen - Nvidia hat Apple überholt und ist nun das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Microsoft bleibt mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 3,151 Billionen Dollar auf dem ersten Platz. Dies könnte jedoch nicht lange anhalten, da Nvidia heute vor der Eröffnung der Wall Street-Sitzung um weitere 2,00 - auf 1.248 - steigt, während Microsoft 0,20 - verliert.

Die Euphorie an den Aktienmärkten hält an, wobei die bullische Stimmung der Anleger nicht nur durch künstliche Intelligenz, sondern auch durch Spekulationen über bevorstehende Zinssenkungen und das Ausbleiben einer Rezession in den USA angetrieben wird. Die jüngsten Makrodaten fielen etwas schlechter aus als erwartet, was von den Märkten positiv aufgenommen wurde. Die Berichte waren nicht schwach genug, um Panik auszulösen, aber sie reichten aus, um Spekulationen über erste Zinssenkungen bereits im September dieses Jahres zu beleben. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes der Fed mit 80 - beziffert, während sie vor einer Woche noch bei 50 - lag...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.