Der Discountbroker Robinhood bietet Nutzern in den USA seit 2018 auch den Handel mit Kryptowährungen an und verdient damit gutes Geld - ist dadurch allerdings auch ins Visier der kryptokritischen US-Börsenaufsicht SEC geraten. Trotzdem soll das Engagement in diesem Bereich nun mit einer großen Übernahme ausgebaut werden.Für rund 200 Millionen Dollar in bar will Robinhood die Kryptofirma Bitstamp schlucken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und betreibt eine der größten Handelsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...