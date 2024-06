n den US-Aktienmärkten zeichnet sich am Donnerstag nur wenig Bewegung ab. Während der Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt auf 38 756 Punkte taxiert wurde und damit knapp mit 0,1 Prozent im Minus, wird der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 mit 19 028 Zählern fast auf Vortagsniveau erwartet. Am Vortag hatte es getrieben von der Fantasie für Künstliche Intelligenz an der Nasdaq eine Rally gegeben, ohne dass es jetzt den Anschein gibt, dass diese eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...