Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton hat ein neues Team gegründet, welches das Wachstum alternativer Lösungen im Private Wealth Management Bereich unterstützen soll, so die Experten von "FONDS professionell".Der in London ansässige George Szemere sei zum Head of Alternatives EMEA Wealth Management ernannt worden. Er sei in erster Linie für den Aufbau strategischer Partnerschaften und den Vertrieb von Franklin Templetons Privatmarktlösungen im EMEA Wealth Management Bereich zuständig. Szemere sei 2019 zu Franklin Templeton gekommen und sei zuvor Head of Business Development, Alternatives, EMEA gewesen. ...

