Als Plug Power vor einigen Monaten über einen frischen Kredit durch die US-Energiebehörde berichtete, herrschte an der Börse noch große Freude. Das Ganze ist mitverantwortlich dafür, dass der Wasserstoffkonzern sich Bedenken hinsichtlich seiner weiteren Existenz letztlich entledigen konnte. Umso schwerer wiegt daher, dass die Rechtmäßigkeit des Kredits nun in Zweifel gezogen wird.Anzeige:Wie US-Medienberichten zu entnehmen ist, meldete der republikanische Senator John Barasso aus Wyoming Interesse an einer Überprüfung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...