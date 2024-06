© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Ein republikanischer US-Senator hat eine Untersuchung von Plug Powers Kreditgarantie beantragt. Das belastet den Aktienkurs.Im Mai hatte Plug Power vom US-Energieministerium eine bedingte Zusage über eine Kreditgarantie in Höhe von 1,66 Milliarden US-Dollar erhalten. Diese Mittel sind an die Erfüllung spezifischer technischer, rechtlicher, umweltrelevanter und finanzieller Anforderungen gebunden. Mit der Finanzierung plant Plug Power, bis zu sechs Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff zu entwickeln und zu bauen. Nun hat ein US-Senator eine Prüfung der Umstände gefordert, die zur Gewährung dieser Garantie führten. In einem Brief an Teri Donaldson, den Generalinspekteur des …