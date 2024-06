Über einen Börsengang von Shein ist immer wieder spekuliert worden - der chinesische Online-Retailer wollte eigentlich in New York an die Börse gehen, stieß aber auf wegen der Nähe zu China auf politische und (auch regulatorische) Hürden. Nun strebt das in Singapur ansässige Unternehmen eine Notierung in London an. Wäre ein Investition in den Inditex-Konkurrenten lohnenswert?

