Salesforce drückt in Sachen KI auf das Gaspedal und will in Großbritannien Milliarden investieren. Mit dem ersten eigenen Zentrum für Künstliche Intelligenz will der Konzern die Zusammenarbeit mit Technologiefirmen und Kunden ausweiten. Darüber hinaus werden Millionen in britische KI-Startups investiert.Auf dem Salesforce World Tour-Event im Londoner ExCel hat der Konzern bekannt gegeben, dass das erste globale Technologiezentrum für künstliche Intelligenz am 18. Juni eröffnet wird. Das KI-Zentrum ...

