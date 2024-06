Düsseldorf (ots) -Der Multiservice-Anbieter Klüh positioniert sich im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte und startet heute seine Employer-Branding-Kampagne. Ziel ist es, die Bekanntheit und Attraktivität von Klüh als innovativer Arbeitgeber weiter zu steigern und das Arbeitgeberimage sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei Bewerberinnen und Bewerbern zu stärken.Mit dem Claim "Ich arbeite nicht für jede*n." und dem Hashtag SelbstbewusstSein möchte das Familienunternehmen die wertvolle Arbeit seiner engagierten Mitarbeitenden in den Fokus rücken. Dabei macht die Kampagne deutlich, dass gelebte Vielfalt, Individualität und Teamgeist wesentliche Bestandteile für den Erfolg von Klüh sind. Zudem unterstreicht das neue Employer Branding den Rückhalt, den Klüh seinen Mitarbeitenden bietet. Entsprechend zeigen die Bildmotive der Kampagne selbstbewusst fotografierte Mitarbeitende mit starken Statements - authentisch für die Klüh-Arbeitswelten Cleaning, Catering, Security sowie Office & Management."In einer wettbewerbsintensiven Arbeitswelt ist es von entscheidender Bedeutung, sich im Branchenumfeld als Arbeitgeber positiv abzuheben. Klüh ist ein attraktiver Arbeitgeber, der für Beständigkeit und Innovation gleichermaßen steht und seinen Mitarbeitenden vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Genau diese Stärken rücken wir mit der neuen Kampagne noch klarer in den Fokus, um Talente und Fachkräfte zu gewinnen", sagt Holding-Geschäftsführer Christian Frank, der auch den Bereich Personal verantwortet.Die Arbeitgeberkampagne wird ab sofort zunächst auf den eigenen Social-Media-Plattformen und sämtlichen relevanten Online-Kanälen sowie offline, beispielsweise im Rahmen von diversen bundesweiten Karrieretagen und Jobmessen ausgespielt. Über einen QR-Code auf den Werbemitteln werden Interessierte auf einen zentralen Zugang zum Jobportal von Klüh geleitet."Mit unserer neuen Kampagne rücken wir die wertvolle Arbeit unserer Mitarbeitenden ins Rampenlicht und setzen ein klares Zeichen für mehr Selbstbewusstsein. Wir möchten, dass die Öffentlichkeit die Vielfalt und Bedeutung der Jobs bei Klüh erkennt und schätzt", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei der Klüh Service Management GmbH.Weitere Informationen zur Employer-Branding-Kampagne unter www.jobs.klueh.de/klueh-als-arbeitgeber.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5795674