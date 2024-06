NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der Übernahme des US-Softwareunternehmens GoCanvas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla schätzte den Kaufpreis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf rund 771 Millionen US-Dollar. Die Bewertung liege damit wohl zwischen der Mitte und dem oberen Ende des historischen Bereichs vergleichbarer Transaktionen in der breiteren Softwarebranche./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 11:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

