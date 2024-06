Für die Aktien von Siemens Energy gibt es von der Deutschen Bank weiterhin eine Kaufempfehlung. Zugleich heben die Aktienanalysten in einer aktuellen Studie aber ihr Kursziel von 26 Euro auf 27 Euro an. Am Donnerstagnachmittag notiert der DAX-Wert bei 23,60 Euro und verliert gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs 1,5 Prozent an Wert, das Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...