Die Film- und Medienstiftung NRW, eine der größten Förderinstitutionen für Film und Medien in Europa, verlässt ihren Standort im Düsseldorfer Medienhafen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe) zieht die Stiftung schon zum Jahreswechsel nach Köln. Am Freitag soll der Umzug von NRW-Medienminister und Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker offiziell bekanntgegeben werden.Die Stiftung verfügt über ein Fördervolumen von 35 Millionen Euro und ist für die Film- und Medienbranche ein wichtiger Faktor. Gesellschafter sind zu jeweils 40 Prozent das Land Nordrhein-Westfalen und der WDR und zu je zehn Prozent das ZDF und RTL Deutschland. Initiiert wurde die regionale Filmförderung im Jahr 1991 in Form einer GmbH vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und WDR-Intendant Friedrich Nowottny als Gründungsgesellschafter.