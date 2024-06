Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0015810239 Kinnevik AB 06.06.2024 SE0022060513 Kinnevik AB 07.06.2024 Tausch 1:1

US86272A2069 Strata Skin Sciences Inc. 06.06.2024 US86272A3059 Strata Skin Sciences Inc. 07.06.2024 Tausch 10:1

US23306J1016 DBV technologies S.A. 06.06.2024 US23306J2006 DBV technologies S.A. 07.06.2024 Tausch 2:1

CA4972521062 Kiplin Metals Inc. 06.06.2024 CA4972522052 Kiplin Metals Inc. 07.06.2024 Tausch 6:1

SE0015810247 Kinnevik AB 06.06.2024 SE0022060521 Kinnevik AB 07.06.2024 Tausch 1:1

