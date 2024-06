Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag stabil in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand eine halbe Stunde nach dem Handelsauftakt 0,23 Prozent höher bei 38.826 Punkte. Der Nasdaq 100 notierte zuletzt auf dem gleichen Niveau wie am Vortag bei 19.014 Zählern, nachdem das Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten bei 19.071 ein neues Rekordhoch erklommen hatte. Der von Technologietiteln ...

