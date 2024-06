BNB News: Der Binance Coin erreicht 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung

Eine der Top-Kryptowährungen erlebte kürzlich einen bemerkenswerten Meilenstein: Der Binance Coin (BNB) hat erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung überschritten. In den letzten Tagen konnte BNB zudem beeindruckende Kursgewinne verzeichnen und ein neues Allzeithoch erreichen. Doch wie kam es zu dem Anstieg und wie wird es nun für BNB weitergehen?

BNB erreicht neues Allzeithoch nach Ausbruch aus bullischem Chartpattern

Der Coin der weltweit größten Krypto-Börse Binance, konnte in den letzten Tagen gleich zwei bedeutende Meilensteine erreichen. Zum einen gelang es BNB erstmals seit 2021, ein neues Allzeithoch zu erzielen. Im letzten Bullenmarkt hatte der Coin einen Höchstwert von 691 $ erreicht, bevor sein Kurs erneut einbrach und es ihm seitdem nicht mehr gelungen war, diese Höhe wieder zu erreichen. Nachdem er im Bärenmarkt auf Tiefstwerte von unter 200 $ zurückgefallen war, erlebte er jetzt im Zuge des aktuellen Bullenmarktes einen Aufschwung, der ihn zunächst bis auf 600 $ ansteigen ließ.

Ab Anfang März begann sich im Chart ein sogenanntes bullisches Pennant-Chart-Pattern auszubilden, bei dem der Kurs gegen einen Widerstand bei 620 $ ankämpfte und dabei kontinuierlich gleich hohe Hochs und immer höhere Tiefstwerte setzte. Vor etwa drei Tagen gelang BNB dann endlich ein Bilderbuch-Ausbruch aus diesem Chartpattern. Der Kurs schoss mit einer impulsiven Bewegung, befreit vom Widerstand bei 620 $, in die Höhe und erreichte ein neues Allzeithoch bei über 700 $. Gleichzeitig gelang es dem Coin zum ersten Mal, den Meilenstein von 100 Milliarden $ Marktkapitalisierung zu überschreiten. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei 104,4 Milliarden $, womit BNB seine Position als viertgrößte Kryptowährung weiter festigt. Auch das Handelsvolumen liegt mit 2,7 Milliarden $ auf einem hohen Niveau.

Seit dem Erreichen des Höchststandes konsolidiert BNB nun um die 700 $-Marke und erreichte seinen bisherigen Höchstwert bei 713 $. Durch diesen Ausbruch war BNB in der letzten Woche einer der am besten performenden Coins mit einem Zuwachs von circa 20 %. Die Volatilität ist aktuell eher gering, da Anleger und Analysten abwarten, ob sich die Rallye fortsetzen wird oder ob jetzt erst einmal eine Korrektur einsetzt.

Kann der Kurs jetzt über 1000 Dollar steigen?

In Bezug auf die weitere Kursentwicklung von BNB, könnte es jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Zum einen ist es für BNB von entscheidender Bedeutung, das aktuelle Kursniveau zu halten und nicht wieder deutlich unter die Marke von 700 $ zu fallen. Sollte dies gelingen, könnte BNB nach einer kurzen Phase der Konsolidierung seine Rallye weiter ausbauen. Analysten gehen aufgrund des Ausbruchs aus dem bullischen Chartmuster davon aus, dass BNB seine aktuelle Aufwärtsbewegung noch deutlich fortsetzen und bis in Richtung 1000 $ steigen könnte. Das wäre jedoch ein sehr optimistisches Szenario und würde voraussetzen, dass auch die psychologischen Widerstände bei 800 $ und 900 $ überwunden werden.

Das optimistische Szenario könnte insbesondere dann eintreten, wenn zeitgleich auch eine weitere Rallye bei Bitcoin und im gesamten Krypto-Sektor einsetzen würde.

Auf der anderen Seite besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass den Bullen nun die Kaufkraft ausgeht und der Kurs noch einmal auf den Support bei 620 $ zurückfällt. In diesem eher bärischen Szenario würde sich dann bei 620 $ entscheiden, ob der Coin von dort nach einem möglichen Retest wieder aufsteigen und seine Rallye fortsetzen kann oder ob BNB weiter um 600 $ konsolidieren oder möglicherweise sogar in Richtung 500 $ zurückfallen würde. Eine derart negative Kursentwicklung würde jedoch auch eines breiteren Abschwungs im Krypto-Markt bedürfen, für den es aktuell wenig Anzeichen gibt.

Trotz der optimistischen Aussichten für BNB sollten sich Anleger dem Umstand bewusst sein, dass es sich hier um einen etablierten Coin handelt, der sich aktuell auf einem absoluten Top-Niveau befindet. Ein Investment zum jetzigen Zeitpunkt bietet daher nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Der Coin ist bereits so groß, dass es massiver Kapitalzuflüsse bedürfen würde, um hier auch nur eine Verdopplung des Investments zu ermöglichen. Ganz anders sieht es bei kleineren, jüngeren Meme-Coins wie 99BTC aus, die noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye stehen und daher ein deutlich höheres Renditepotenzial bieten könnten.

Dieser Coin bietet aktuell noch mehr Aufwärtspotenzial als BNB

Bleiben wir also bei 99BTC als interessante Investitionsalternative zum Binance Coin. Hierbei handelt es sich um die native Kryptowährung der bereits länger etablierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins. Die Plattform bietet zahlreiche Lernmodule und Bildungsinhalte an und hat sich nun in gewisser Weise neu erfunden, indem sie den neuen Learn-to-Earn-Mechanismus eingeführt hat, der eng mit dem 99BTC Coin verknüpft ist.

Bei Learn-to-Earn handelt es sich um ein Konzept, bei dem Nutzer der Plattform künftig für das Lernen und das Absolvieren von Bildungseinheiten in Form von echten 99BTC Coins belohnt werden. Das incentiviert Anleger nicht nur dazu, sich über Kryptowährungen weiterzubilden, sondern auch die 99Bitcoins-Plattform intensiv zu nutzen. Angesichts der aktuellen expansiven Marktphase, in der immer mehr Anleger in den Krypto-Markt strömen, die noch nicht über ausreichendes Wissen verfügen, könnte dies in den kommenden Monaten zu erheblichem Wachstum für 99Bitcoins und die Kryptowährung 99BTC führen.

Der 99BTC Coin befindet sich derzeit noch im Pre-Sale und ist zu vergünstigten Konditionen von nur 0,00108 $ erhältlich. Bereits jetzt sind fast 2 Millionen $ an Investitionen im Pre-Sale zusammengekommen. Anlegern wird zudem die Möglichkeit geboten, durch das Staking ihrer 99BTC Coins zusätzliche passive jährliche Renditen in Höhe von über 800 % zu verdienen. Außerdem plant 99Bitcoins bald einen großen AirDrop, bei dem Community-Mitglieder für ihre Treue belohnt werden können. Auch für diesen AirDrop kann man sich durch das Halten von 99BTC qualifizieren.

All diese Faktoren machen 99BTC derzeit zu einer äußerst interessanten Investitionsmöglichkeit. Aufgrund ihrer Neuheit und der noch sehr geringen Marktkapitalisierung im Vergleich zu Krypto-Giganten wie BNB bietet diese Kryptowährung ein großes Aufwärtspotenzial. Anleger, die frühzeitig einsteigen, könnten von den zahlreichen Wachstumschancen und Renditemöglichkeiten profitieren, die der Learn-to-Earn-Mechanismus und die damit verbundene Bildungsplattform bieten.

