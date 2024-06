Die in der Branche marktführende Blockchain-Plattform B2BinPay hat sich noch weiter verbessert. Die neueste Version bietet Kunden noch mehr Flexibilität und Effizienz durch die Erweiterung der Blockchain-Funktionalität und die Einführung von TRX Staking. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie diese neuen Funktionen die Benutzerfreundlichkeit von B2BinPay verbessern.

TRX Staking Verdienen Sie bei Ihren Transaktionen!

Die Einführung von TRX Staking, basierend auf dem fortschrittlichen, von der TRON-Community entwickelten Stake 2.0-Mechanismus, ist ein entscheidendes Highlight von B2BinPay v20. Dank der erhöhten Flexibilität, der vereinfachten Benutzeroberfläche und der verbesserten Effizienz bei der Ressourcendelegation und -nutzung übertrifft dieser neue Ansatz den vorherigen Stake 1.0.

Mit dem TRX Staking können B2BinPay-Kunden jeden beliebigen TRX-Betrag einsetzen und eine passive jährliche Rendite von 3 bis 5 erzielen (abhängig von den Netzwerkbedingungen). Doch das ist noch nicht alles. Durch den Einsatz von TRX können Nutzer die Transaktionsgebühren im TRON-Netzwerk erheblich reduzieren. Eingesetzte TRX werden in Bandbreite und Energie umgewandelt, zwei erforderliche Ressourcen, um dies zu erreichen.

Smart Contracts benötigen Energie, und die Fähigkeit zur Transaktionsverarbeitung wird durch Bandbreite bereitgestellt. Durch den Einsatz von TRX und den Erwerb dieser Ressourcen können Unternehmen und Privatpersonen die Effizienz von Transaktionen steigern und Betriebskosten einsparen, was ihnen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Die ersten Schritte, um mit TRX Staking auf B2BinPay zu beginnen, sind ganz einfach:

Beginnen Sie mit der Konvertierung Ihrer TRX in Bandbreite oder Energie, je nach den spezifischen Verarbeitungsanforderungen des von Ihnen gewählten Asset-Typs.

Anschließend delegieren Sie Ihre von Bandbreite oder Energie umgewandelten Stimmrechte an SR.

Unterstützung neuer Blockchains

Aufbauend auf der früheren Integration von Polygon und Avalanche wird die Unterstützung der Blockchain-Technologie in B2BinPay v20 durch die Ergänzung um Optimism, Arbitrum und Base die alle eine native Unterstützung für Stablecoins bieten erheblich erweitert.

Optimism

Optimism ist eine Layer-2-Lösung, die das führende Ethereum-Netzwerk skaliert, indem Transaktionen in Batches verarbeitet werden. Die Lösung sammelt Transaktionsdaten von der Ethereum-Blockchain, verarbeitet sie in Batches und sendet sie zur Validierung zurück an das Ethereum-Mainnet. Seit der Einführung im Jahr 2021 konnte Optimism die Gebühren um das Zehnfache im Vergleich zum Ethereum-Basisniveau senken. Die Nutzer haben über 1 Milliarde US-Dollar an Gasgebühren gespart, was Optimism zu einer der kostengünstigsten Blockchains macht.

Arbitrum

Arbitrum ist eine Ethereum-Skalierungslösung, die das Transaktionsvolumen erhöht und dabei die Kosten senkt. Arbitrum nutzt die Werkzeuge von Ethereum und ermöglicht es Entwicklern, DApps schnell und sicher auf Arbitrum einzusetzen. Diese Kompatibilität erstreckt sich auch auf Stablecoins und eröffnet den Nutzern mehr Auswahlmöglichkeiten.

Base

Base wurde von Coinbase entwickelt und optimiert den OP Stack von Optimism für eine verbesserte EVM-Kompatibilität. Dieses Open-Source-Rollup unterstützt Stablecoins und vereinfacht die Bereitstellung von Code auf Ethereum und kompatiblen Blockchains.

Warum ist eine erweiterte Blockchain-Unterstützung wichtig für Kunden?

Durch die Integration zusätzlicher Blockchains erweitert B2BinPay die Palette der Transaktionsoptionen, die sich mit Hilfe geeigneter Technologien an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen lassen. Konkret unterstützt B2BinPay jetzt:

USDT auf 7 Netzwerken: Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Avalanche, Polygon, Optimism und Arbitrum.

USDC auf 8 Netzwerken: Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Avalanche, Polygon, Optimism, Arbitrum, und Base.

Bridged USDC auf 4 Netzwerken: Avalanche, Polygon, Optimismus und Arbitrum.

Im Folgenden finden Sie weitere Anwendungsfälle, wie Sie von der Blockchain-Erweiterung profitieren können.

Vereinfachung von Abhebungen für Endverbraucher

Nehmen wir an, Ihr Endnutzer muss Geld in einer Währung abheben, die nicht sofort verfügbar ist. B2BinPay ermöglicht in diesem Fall eine schnelle Konvertierung von Vermögenswerten, um die Währungsanforderungen zu erfüllen und die damit verbundenen Transaktionsgebühren abzuwickeln, wodurch die zügige Erfüllung von Abhebungsanträgen gewährleistet wird.

Senkung der Blockchain-Transaktionsgebühren

Für die Senkung der Kosten von USDT-Transaktionen bietet B2BinPay eine effektive Lösung, da Sie nun die Möglichkeit haben, USDT von verschiedenen Blockchains wie Ethereum oder Optimism in einer einzigen Swap-Wallet zusammenzufassen.

Sicherstellung der Liquidität für Trading-Plattformen

Angenommen, Sie verfügen über signifikante Summen in Kryptowährungen und benötigen diese dringend, zum Beispiel für Stopouts auf Trading-Plattformen. In diesem Fall können Sie sich auf die umfassende Blockchain-Unterstützung von B2BinPay verlassen, um Assets schnell in die gewünschte Währung für die Einzahlung umzuwandeln. Diese Funktion unterstützt Sie bei der Aufrechterhaltung der Liquidität und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Marktanforderungen.

Schlussbemerkungen

Laut offiziellen Angaben werden Algorand und Solana in der kommenden Version eingeführt. Mit dieser Erweiterung werden 10 Blockchains zur Verfügung stehen, die Stablecoin-Transaktionen ermöglichen, darunter die bereits verwendeten: Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Optimism, Arbitrum und Base.

Verbinden Sie sich mit B2BinPay und erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mithilfe fortschrittlicher Blockchain-Zahlungsverarbeitungslösungen!

