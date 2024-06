Der Goldpreis liegt aktuell bei 2370 US-Dollar, was einem kräftigen Plus von 1,4 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenvergleich zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung von 1,8 %. Dieser jüngste Anstieg des Goldpreises ist eng mit der Schwäche des US-Dollars und den sinkenden Renditen bei US-Staatsanleihen verknüpft. Diese Entwicklungen spiegeln die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank wider, die bereits im September erfolgen könnte. Lassen Sie uns nun eine detaillierte Analyse der aktuellen Marktsituation ...

