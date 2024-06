Branchenveteranen schließen sich dem CLM-Marktführer an, um das Vertriebs- und Partnernetzwerk in wichtigen Gebieten auszubauen

Sectigo®, der innovativste Anbieter von Comprehensive Certificate Lifecycle Management (CLM) der Branche, gab heute die Verstärkung seines spanischen Teams durch die Ernennung von drei neuen Mitarbeitern bekannt. Diese Ernennungen bauen auf dem Engagement von Sectigo auf, seine Vertriebskanäle und Vertriebspräsenz in diesem schnell wachsenden europäischen Markt zu verstärken.

Digitale Zertifikate spielen eine entscheidende Rolle bei der Authentifizierung und Absicherung der Online-Kommunikation in Unternehmen jeder Größe. Die parallelen Trends, Zertifikate zu erweitern und die Lebensdauer von Zertifikaten zu verkürzen, haben im Laufe der Jahre zu einem erhöhten Bedarf an Zertifikatsverwaltung geführt.

Nachdem Google die Absicht geäußert hat, die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten von 398 Tagen auf 90 Tage zu verkürzen, ist die einzige praktikable Lösung die Verwendung von automatisiertem CLM, damit Zertifikate gültig und sicher bleiben. Sectigo unterstützt diesen Schritt in vollem Umfang, da er die Cybersicherheit erhöhen wird, da die Automatisierung zum Standard für alle wird.

Auch wenn die 90-Tage-Zertifikate noch nicht vorgeschrieben sind, ist es nun Zeit, ein CLM einzuführen und einzusetzen. CLM stellt nicht nur die Einhaltung von Vorschriften sicher und verhindert heutige Ausfälle, sondern minimiert auch künftige Herausforderungen und bereitet Unternehmen auf die Quantum Readiness vor.

Die zunehmende Präsenz von Sectigo auf dem spanischen Markt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, CLM zum Standard für alle spanischen Unternehmen zu machen, die auf 90-Tage-Zertifikate umsteigen. Das neue spanische Team von Sectigo besteht mittlerweile aus sieben Mitarbeitern, die die Bereiche Compliance, Entwicklung und Vertrieb abdecken, und hat vor kurzem seine Arbeit aufgenommen:

Javier Fernandez Enterprise Regional Sales Manager In seiner neuen Rolle wird Javier seine langjährige Erfahrung in der Computernetzwerkbranche einbringen, um Sectigos spanische Vertriebsaktivitäten zu leiten. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen der Branche, wie Palo Alto Networks und Fortinet, positioniert ihn perfekt für den Erfolg.

Carlos Martinez Channel Sales Representative Nach einer bemerkenswerten 24-jährigen Karriere, im Laufe derer er mit Marktführern wie dem KI-Cybersicherheitsunternehmen RedCarbon und dem Marktführer im Bereich der drahtlosen Kommunikation, Radwin, zusammengearbeitet hat, wird Carlos die wachsenden Vertriebskanalbeziehungen von Sectigo leiten.

Jairo Fraile Sectigo Vice President of Global Partner Sales Jairo war zuletzt bei den führenden Cybersecurity-Unternehmen McAfee und NortonLifeLock tätig. Da der Vertriebskanal für Sectigo von entscheidender Bedeutung ist, kann Jairo mit seiner fast drei Jahrzehnte langen Erfahrung in der Cybersecurity-Branche das Engagement des Teams optimal unterstützen.

"Ich freue mich, Carlos, Javier und Jairo in der Sectigo-Familie herzlich willkommen zu heißen. Diese neuen Kollegen bringen eine Fülle von Branchenkenntnissen in eine Region mit, in der der CLM-Umsatz rasant zunimmt. Die Erfahrung dieses neuen Teams im Bereich der digitalen Sicherheit ist angesichts der auf 90 Tage verkürzten Lebenszyklen von Zertifikaten für die Kunden von Sectigo wichtiger denn je. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kunden aller Größenordnungen dabei zu helfen, digitales Vertrauen zu gewinnen. Die Investition von Sectigo in Spanien verdeutlicht unser Engagement, diesen expandierenden Markt zu fördern", sagte Ottavio Camponeschi, VP of Enterprise Sales EMEA von Sectigo.

Die Erfolge von Sectigo als Marktführer und Wachstumstreiber im CLM-Markt sind in der Branche allgemein anerkannt und wurden kürzlich mit dem Top Cyber Company Award von Enterprise Security Tech, dem Security Company of the Year Award von Global InfoSec und dem Top Certificate Lifecycle Management Award von Cybersecurity Excellence ausgezeichnet. Zudem wurde Sectigo mit dem Frost Sullivan Certificate Lifecycle Management Leadership Award ausgezeichnet, hat sich in 4 aufeinanderfolgenden Quartalen bei G2 als führendes Unternehmen positioniert und verfügt über eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 bei Gartner Peer Insights.

