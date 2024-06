DAX | TOPS & FLOPS des heutigen Handelstages, 06.06.2024

DAX - Ein Blick auf die Tops - Flops des Handelstages

Heute hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen gesenkt, aber keine klaren Hinweise auf weitere Zinssenkungen gegeben. Diese Entscheidung hat vor allem zinsabhängige Unternehmen beeinflusst, die entsprechend auf die Ankündigung reagierten. Dennoch gelang es dem DAX, den Handelstag trotz eines insgesamt negativen Trends positiv zu beenden. Wir werfen einen Blick auf die Gewinner und Verlierer des heutigen Handelstages

SAP - 3.58 - 06.06.2024

Nicht oft versprechen "sichere Häfen" auch anständige Renditen, aber Europas größtes Softwarehaus lässt Analysten und Investoren Herzen gleichermaßen höher schlagen. Ein 30 - Plus seit Jahresbeginn - hach - Das Leben kann schön sein als Investor, wenn man denn auf das Cloud- und AI Geschäft setzt. Und nein. It is not over just yet. DANKE SAP, ein neues All Time High ist zum Greifen nahe und als Belohnung TOP 1 der DAX Gewinner am heutigen Handelstag.

