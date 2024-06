Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.06.2024 / 18:06 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): van der Laan

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Änderung der Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt. Es wurde die Gesellschaft Mil & Bos B.V. angegeben; korrekt ist aber, dass Herr Alexander van der Laan meldepflichtig ist.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Douglas AG

b) LEI

529900RLJJSL6ZU4P947

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BEAU7Y1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 19.8300 EUR 53481.51 EUR 19.8900 EUR 2625.48 EUR 19.9100 EUR 1612.71 EUR 19.9100 EUR 995.50 EUR 19.9100 EUR 457.93 EUR 19.9100 EUR 2847.13 EUR 19.9700 EUR 2835.74 EUR 20.0000 EUR 2420.00 EUR 20.0000 EUR 380.00 EUR 20.0200 EUR 1221.22 EUR 20.0200 EUR 1621.62 EUR 20.1200 EUR 905.40 EUR 20.1000 EUR 1929.60 EUR 20.0200 EUR 340.34 EUR 20.0200 EUR 2342.34 EUR 20.0200 EUR 2902.90 EUR 20.0400 EUR 2605.20 EUR 19.9900 EUR 739.63 EUR 19.8400 EUR 1666.56 EUR 19.7700 EUR 177.93 EUR 19.6800 EUR 2538.72 EUR 19.7300 EUR 4222.22 EUR 19.6000 EUR 2214.80 EUR 19.6000 EUR 823.20 EUR 19.6000 EUR 2861.60 EUR 19.4900 EUR 2533.70 EUR 19.5300 EUR 1816.29 EUR 19.4500 EUR 155.60 EUR 19.4500 EUR 1945.00 EUR 19.4500 EUR 894.70 EUR 19.5800 EUR 2506.24 EUR 19.5800 EUR 2643.30 EUR 19.6200 EUR 2648.70 EUR 19.6600 EUR 1572.80 EUR 19.6200 EUR 2511.36 EUR 19.6200 EUR 1962.00 EUR 19.6200 EUR 706.32 EUR 19.6200 EUR 784.80 EUR 19.6200 EUR 1922.76 EUR 19.6200 EUR 1255.68 EUR 19.6200 EUR 1255.68 EUR 19.6200 EUR 2511.36 EUR 19.6200 EUR 3080.34 EUR 19.6200 EUR 39.24 EUR 19.3000 EUR 2296.70 EUR 19.3000 EUR 501.80 EUR 19.3800 EUR 600.78 EUR 19.7400 EUR 3415.02 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 19.7722 EUR 136329.4500 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.05.2024; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETA





