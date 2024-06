Adobe Inc. hat in letzter Zeit sowohl Gegenwind als auch unterstützende Faktoren in der Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktienperformance erlebt. Analysten sehen gemischte Geschäftstrends und ein verhaltenes Investorenverhalten, was sich kurzfristig nicht in starken Impulsen für die Aktie niederschlägt. Dennoch halten sie an einem "Outperform"-Rating fest, obwohl das Kursziel von 660 auf 580 US-Dollar gesenkt wurde, was auf Herausforderungen in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Kundeneinbindung und Nachfrage in kleinen und mittleren Unternehmen zuzurückzuführen ist. Erwartungen für das neu hinzukommende Digital Media Jahresumsatzwachstum (ARR) für das Geschäftsjahr 2024 entsprechen den Unternehmensprognosen, was zeigt, dass die Markterwartungen der Lage gerecht werden.

Prognosen und Insider-Transaktionen

Spannend bleiben die Aussichten für [...]

Hier weiterlesen