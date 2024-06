DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester nach EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit leichten Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 0,4 auf 18.653 Punkte, im Tageshoch hatte der Index bei 18.785 gestanden. Für etwas Ernüchterung sorgte die geldpolitische Entscheidung der EZB. Diese hat zwar die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, zugleich aber die Inflationsprognose für dieses und nächstes Jahr kräftig nach oben genommen. Dies spricht für ein weiter vorsichtiges geldpolitisches Handeln.

Übergeordnet stützte der Einbruch der wichtigen zehnjährigen Rendite der US-Anleihen. Ihr Sprung auf über 4,60 Prozent hatte vor einigen Tagen noch eine Schreckreaktion ausgelöst. Seitdem stürzt sie allerdings senkrecht ab und lag zu Börsenschluss bei 4,29 Prozent.

Zinssensible Technologieaktien gesucht

Der Renditerückgang ist grundsätzlich positiv für zinssensible Technologiewerte. Für Nemetschek ging es um 6,2 Prozent nach oben. Eine Übernahme in den USA wird positiv gesehen. Mit dem Kauf von Gocanvas will Nemetschek die Digitalisierung vorantreiben. Im DAX legte auch die Software-Aktie von SAP zu - um 3,6 Prozent, hier läuft auch das Restrukturierungsprogramm nach eigenen Aussagen gut.

Puma gewannen 1,3 Prozent, hier half ein erhöhter Ausblick von Lululemon in den USA. Überraschend kam dies aber nicht mehr, da bereits viele US-Sporteinzelhändler von besseren Absätzen berichtet hatten.

Der falkenhafte EZB-Ton kam im Immobiliensektor nicht gut an. Vonovia lagen 1,9 Prozent hinten, LEG fielen um 3,2 Prozent und Aroundtown sogar um 6,4 Prozent. Siemens Energy büßten 3,1 Prozent ein - dabei dürfte es sich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Bankentitel profitierten dagegen von der Aussicht länger auf einem hohen Niveau verharrender Zinsen: Deutsche Bank gewannen 1,7 Prozent und Commerzbank 3,1 Prozent.

Index-Umbau in DAX-Familie

In Deutschland gibt es dazu Umbauten der DAX-Familie: Tui fielen um 2,6 Prozent mit dem baldigen Ende ihrer Londoner Notierung und dem Wechsel in den MDAX. Damit ist gleichzeitig die Aufnahme in den Stoxx-600-Index verbunden.

Sixt steigen aus dem MDAX ab. Die Aktie folgt Morphosys und SMA Solar in den SDAX. Sinnvoller wäre es gewesen, Encavis in den SDAX zu schicken, da diese mit der mehrheitlichen Übernahme durch KKR nun zum kleinsten MDAX-Titel würden und damit sofort in die Abstiegsdiskussion für künftige Überprüfungen gerieten, hieß es im Handel. Rational und Traton steigen in den MDAX auf.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.652,67 +0,4% +11,31% DAX-Future 18.681,00 +0,4% +8,59% XDAX 18.649,70 +0,0% +11,22% MDAX 27.007,42 +0,2% -0,48% TecDAX 3.444,35 +0,8% +3,20% SDAX 15.164,69 -0,5% +8,63% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,00% -45 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 17 1 2.994,6 61,7 65,2 MDAX 29 21 0 426,5 24,1 22,8 TecDAX 19 11 0 894,1 19,9 22,5 SDAX 26 39 5 108,5 7,5 6,7 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2024 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.