Eine Zinssenkung in der Eurozone hat die Anleger am Donnerstagnachmittag nicht mehr beeindruckt. Vielmehr gab der DAX einen Teil seiner Gewinne ab, als Anleger erkannten, dass die erwartungsgemäße Entscheidung durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitindex in Rekordnähe nicht mehr antreiben kann. Vermisst wurden auch Hinweise, dass es zeitnah weitere Lockerungen geben könnte.Der DAX verteidigte am Ende ein Plus von 0,41 Prozent auf 18.653 Punkte, nachdem er im Tageshoch vor dem Zinsentscheid ...

