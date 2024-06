Die Anlage ist die weltweit erste dieser Art, die in großem Maßstab fossile Kohle für die Stromerzeugung durch erneuerbare Biokohle ersetzt

Zu den Investoren gehören ECP ForeStar, Copenhagen Infrastructure Partners, Japan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality, Hokuriku Electric und Nippon Steel Trading

Aymium, der führende Hersteller von erneuerbaren Biokohlenstoffprodukten, hat eine Finanzierung in Höhe von 210 Mio. US-Dollar für den Bau einer Biokohlenstoffproduktionsanlage in Williams, US-Bundesstaat Kalifornien, erhalten. Die Anlage wird den weltweit ersten kontinuierlichen Einsatz von modernem Biokohlenstoff in großem Maßstab als Kohlenersatz bei der Stromerzeugung ermöglichen. Die Verwendung des Produkts aus der Williams-Anlage anstelle von fossiler Kohle wird die Treibhausgasemissionen um mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr senken. Dies entspricht den jährlichen Emissionen von 120.000 Autos. Die Baumaßnahmen der Anlage werden voraussichtlich 2025 abgeschlossen.

Aymium's reactor being delivered to the new biocarbon production facility in Williams, CA. The biocarbon will replace coal in power generation around the world and reduce greenhouse gas emissions by more than 500,000 metric tons per year, equivalent to removing 120,000 cars annually. (Photo: Business Wire)