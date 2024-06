© Foto: Kanchanara - Unsplash.com



Eigentlich würde niemand so schnell Cathie Wood mit Blick auf ihre Prognosen konservativ nennen. Bei Bitcoin allerdings könnte sie trotz ihrer Kracher-Vorhersage zu tief gegriffen haben.Seit Beginn dieses Jahres hat der Preis für Bitcoin 61,2 Prozent zugelegt. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC Anfang des Jahres. Das hat für eine breitere Akzeptanz der Kryptowährung unter institutionellen Investoren gesorgt und es auch Kleinanlegern einfacher gemacht, in Bitcoin zu investieren. Seit Beginn des Handels mit börsengehandelten Bitcoin-Spot-Fonds (ETFs) in den USA am 11. Januar haben Anleger 12,1 Milliarden US-Dollar in diese …