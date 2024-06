Der Nachwuchswettbewerb der Finanz- und Versicherungsbranche hat zum zweiten Mal zur Jungmakler MasterClass eingeladen, um die Kommunikation zwischen "alten" und "neuen" Jungmaklern und Versicherern zu fördern. Das Programm war straff, aber reichhaltig an Themen und Austausch. Die Jungmakler MasterClass ging diese Woche in die zweite Runde. Am 05. und 06.06.2024 lud die bbg Betriebsberatungs GmbH, u. a. vertreten von COO und CFO sowie Verantwortlicher des Jungmakler Awards, Tobias Knörrer, wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...